Rosana Díaz celebra aprobación de dictamen para endurecer sanciones por accidentes viales.

Chihuahua, Chih.,El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Chihuahua para fortalecer las sanciones contra conductas imprudenciales al volante, ante el incremento de accidentes con víctimas fatales en la entidad.

El dictamen retoma una iniciativa presentada por la diputada Rosana Díaz, que contempla sanciones más severas para quienes provoquen homicidio o lesiones al conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, excediendo en más de 30 kilómetros por hora el límite de velocidad o abandonando a las víctimas.

Las reformas establecen penas de hasta 13 años de prisión en los casos más graves.

“Estamos legislando para proteger vidas y enviar un mensaje claro: la irresponsabilidad al volante tiene consecuencias. Respetar los límites de velocidad también salva vidas”, expresó la legisladora Rosana Díaz.