Magdalena Rentería exige comparecencia de SSPE y FGE por operativo en “El Pinal”, Chihuahua.

**morena impulsa exhorto tras cuestionamientos sobre intervención extranjera y versión oficial del caso.

La diputada Magdalena Rentería Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de morena, presentó ante el Congreso del Estado un exhorto para que comparezcan el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, y el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, a fin de rendir un informe detallado sobre el operativo realizado del 17 al 19 de abril de 2026 en la comunidad de “El Pinal”, municipio de Morelos.

La legisladora señaló que la solicitud busca esclarecer los hechos que el Gobierno estatal ha calificado como el desmantelamiento de “uno de los laboratorios de droga más grandes en la historia de América Latina”. Sin embargo, cuestionó la narrativa oficial y aseguró que existen inconsistencias en la información difundida.

“Al menos esa es la versión que manejan en medios y redes sociales afines al PAN. Sobre la intervención de agentes extranjeros, ya no hay duda; se ha hecho todo un espectáculo al respecto. Lo que sí queda en entredicho son los detalles de la supuesta gran hazaña”, expresó.

Rentería Pérez también criticó la presunta falta de información sobre resultados concretos del operativo, al señalar que no se ha precisado si hubo personas detenidas ni si el sitio estaba ocupado al momento de la intervención. Con base en imágenes difundidas, afirmó que el lugar aparentemente se encontraba abandonado.

Asimismo, contrastó este caso con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), citando declaraciones del general Ricardo Trevilla Trejo del pasado 28 de abril, quien explicó que la capacidad de producción de un laboratorio se mide por el número de reactores. Según la diputada, el sitio en Chihuahua contaba con 12 reactores, mientras que en registros federales existen al menos 64 laboratorios de mayor tamaño, como el localizado en Álamos, Sonora, en 2024.

“Esto demuestra que la versión que intentaron posicionar es, cuando menos, incompleta”, sostuvo.

La legisladora enumeró una serie de interrogantes que, dijo, permanecen sin respuesta: el número de personas detenidas, la hora exacta del operativo, el grupo delictivo al que pertenecería el laboratorio, su capacidad estimada de producción, el impacto económico para la delincuencia organizada y el número de elementos de la Fiscalía que participaron.

Finalmente, Rentería Pérez insistió en la necesidad de que las autoridades comparezcan ante el Congreso, al considerar que la gobernadora Maru Campos ha limitado sus declaraciones al tema de la participación de dos agentes estadounidenses fallecidos. “Se excusa en que no puede hablar porque se está investigando a sí misma, pero el Estado merece claridad”, concluyó.