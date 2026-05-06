Abre SDR convocatoria para impartir talleres y capacitaciones dirigidos al sector rural.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que se encuentra abierta la convocatoria para acceder a apoyos destinados para capacitaciones, talleres y asistencia técnica, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”.

El esquema contempla la participación de prestadores de servicios profesionales titulados, quienes impartirán contenidos relacionados con el desarrollo del campo, para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad de las actividades rurales.

Las personas interesadas deberán presentar un plan de formación que incluya número de participantes, eje temático, objetivos, estrategias o técnicas didácticas, recursos y materiales, así como la duración de la actividad.

Únicamente se apoyarán eventos con un mínimo de 10 participantes.

El programa otorgará un apoyo de hasta el 100 por ciento del costo, con un monto máximo de 20 mil pesos por evento. Cada persona beneficiaria podrá acceder hasta a seis actividades.

Las solicitudes deben presentarse en las ventanillas de la SDR, en avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, así como en las presidencias municipales, con el personal del Departamento de Residentes adscrito.

La convocatoria permanecerá vigente al 30 de octubre de 2026 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Para mayor información, consultar la convocatoria completa en el sitio oficial https://chihuahua.gob.mx/sdr, o comunicarse al teléfono 614-429-3300, extensiones 17729 y 17730.