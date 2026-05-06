¡Alerta vial! Habrá cambios en la circulación en Los Nogales e Industrias por instalación de postes de alta tensión.

Trabajos se realizarán del 11 al 15 de mayo en horario nocturno.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta por cambios en la circulación vial en el cruce de la vialidad Los Nogales y la avenida De las Industrias, debido a los trabajos de elevación de la línea de alta tensión mediante estructuras troncocónicas, acciones que forman parte de la construcción del Paso Superior que mejorará la agilidad vial en la zona.

Las labores iniciarán este lunes 11 de mayo y se extenderán hasta el viernes 15 de mayo, en un horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, con el objetivo de reducir afectaciones al tráfico. Se informa que el cierre será parcial, por lo que durante el día la circulación se mantendrá con normalidad.

Como rutas alternas, quienes circulan por la vialidad Los Nogales en sentido de vialidad Sacramento hacia la avenida Tecnológico, al llegar al cruce deberán girar hacia la avenida De las Industrias y tomar el primer retorno para reincorporarse nuevamente a la vialidad Los Nogales.

Por su parte, quienes circulan por la vialidad Los Nogales en sentido de la avenida Tecnológico hacia la vialidad Sacramento, deberán girar hacia la avenida De las Industrias y reincorporarse en el primer retorno.

Se exhorta a la ciudadanía a anticipar su salida y circular con precaución por la zona, respetando los señalamientos preventivos, con el objetivo de proteger la integridad de trabajadores, peatones y conductores.

El Gobierno Municipal invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre cualquier actualización vial, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.