Cuida tu familia de la rickettsia; Municipio te dice qué hacer si te pica una garrapata.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa a la ciudadanía sobre el protocolo de atención médica inmediata ante la sospecha de contacto con una garrapata.

En caso de localizar una garrapata en el cuerpo, se recomienda no intentar retirarla por cuenta propia y acudir de inmediato a un médico para su correcta extracción. Si el retiro ocurre de manera accidental, es importante recolectar el espécimen y llevarlo para su análisis por personal de salud.

Asimismo, se informa a la población a mantenerse atenta a síntomas como la fiebre, la cual puede diferenciarse de un resfriado común o de la influenza, ya que suele aumentar en poco tiempo y prolongarse por varios días.

El IMPAS ofrece servicio consulta médica, desde sus instalaciones en calle Cuarta y Paseo Bolívar número 2007. Tiene un costo de recuperación, se debe hacer cita y marcar a la línea 072 en las extensiones 2259, 2260 y 2261, en un horario de 9:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes.

El servicio de consulta cuenta con tarifas de bajo costo, en caso de las infancias se les aplica un descuento, así reafirmando el compromiso de ofrecer atención profesional a precios justos.

El Gobierno Municipal continuará difundiendo información preventiva para el cuidado de la salud de las familias chihuahuenses.