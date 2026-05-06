Mejor cuidados del sol y la lluvia: Municipio instala domo en el Jardín de Niños Solidaridad.

Lo que antes obligaba a realizar eventos, recreos y clases bajo el sol o a suspender actividades por la lluvia, hoy es una realidad distinta, el Jardín de Niños Solidaridad cuenta con un domo construido gracias al Gobierno Municipal, a través del Presupuesto Participativo.

Flor Janeth Ríos Zavala, directora de la escuela, explicó que anteriormente las actividades recreativas, deportivas, culturales y cívicas se desarrollaban a la intemperie, lo que complicaba su realización debido al calor, el viento o las lluvias.

La directora destacó que esta mejora ha sido muy positiva para las y los estudiantes, quienes ahora disfrutan más sus actividades diarias y aprovechan mejor los momentos de convivencia dentro del plantel.

Además, señaló que, para una comunidad escolar de bajos recursos, contar con apoyo a través del Presupuesto Participativo representa una oportunidad muy importante para mejorar sus instalaciones.

Hoy, este domo representa más que una obra: es un lugar que acompaña el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo diario de niñas y niños dentro de su escuela.