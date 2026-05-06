”La patria no se le entrega al narco”: enfrenta Alma Portillo a Morena en debate de Congreso.

La diputada de Movimiento Ciudadano￼, Alma Portillo, criticó con dureza el nivel del debate político que Morena llevó al Congreso del Estado durante la discusión relacionada con los señalamientos sobre presuntas operaciones de la CIA en Chihuahua y los vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, al advertir que el Poder Legislativo “dejó de ser un Parlamento para convertirse en un circo”.

Durante su intervención, Alma Portillo cuestionó que mientras el país enfrenta una crisis de violencia, desapariciones y control territorial del crimen organizado, Morena utilice la tribuna para impulsar confrontaciones políticas y desviar la atención de los problemas que realmente lastiman a las familias mexicanas.

“¿De verdad no les da vergüenza? ¿Ese es el nivel que le ofrecen al pueblo de Chihuahua? Dejaron de debatirse ideas para comparar decibeles. Cambiaron el diálogo por la polarización y el Congreso por un espectáculo político”, expresó la legisladora.

Portillo anunció su voto en contra del llamado para que la titular del Ejecutivo estatal se separe del cargo, al considerar que una decisión de esa magnitud no puede construirse desde intereses partidistas ni utilizarse como herramienta de presión política. “La eligió el pueblo de Chihuahua, no un puñado de diputados que hoy buscan convertir este Congreso en escenario de confrontación”, señaló.

La diputada emecista sostuvo que el verdadero interés del pueblo no es alimentar disputas políticas, sino recuperar la paz y la libertad frente al avance del crimen organizado. “El pueblo quiere vivir libre del narco que secuestra, extorsiona, desplaza familias y arrebata tranquilidad. Ahí debería estar centrada toda la energía del Estado mexicano”, afirmó.

En ese contexto, Alma Portillo recordó que la violencia del crimen organizado también ha golpeado directamente a figuras de Movimiento Ciudadano￼ en Sinaloa, donde actores políticos y representantes públicos han enfrentado amenazas, persecución y hechos violentos derivados del clima de inseguridad que durante años ha deteriorado la vida pública de la entidad.

Asimismo, advirtió que la justicia no puede utilizarse selectivamente para perseguir adversarios políticos mientras se ignoran los señalamientos contra quienes, desde el poder, permitieron el fortalecimiento de grupos criminales en distintas regiones del país. “La justicia debe perseguir a quienes pactan con el crimen, no convertirse en instrumento para golpear opositores”, sostuvo.

Finalmente, Alma Portillo aseguró que la defensa de la soberanía nacional también implica impedir que el crimen organizado capture territorios, instituciones y gobiernos. “Hoy me sumo al grito de ‘La patria no se vende’, pero agrego algo más: la patria tampoco se le entrega al narco. La patria no se le entrega al narco”, concluyó.