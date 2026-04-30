Llama Maru Campos a fortalecer instituciones contra el crimen organizado por investigación de EU a Rocha

Ante la reciente difusión de una lista de investigación por parte del Gobierno de Estados Unidos que incluye a funcionarios vinculados con temas de seguridad, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván subrayó la necesidad de reforzar las instituciones en el país.

Cuestionada sobre el tema, la gobernadora señaló que el fortalecimiento institucional debe ser una prioridad constante, especialmente en el contexto democrático. Indicó que, aunque no cuenta con información detallada sobre el estado actual de las instituciones de justicia a nivel federal, confió en que se mantenga el compromiso por consolidarlas.

“Siempre hay que trabajar para que las instituciones se fortalezcan”, expresó la titular del Ejecutivo estatal, al reiterar la importancia de que las dependencias encargadas de la seguridad y la justicia operen con solidez y confianza ciudadana.

En otro asunto, Campos Galván informó que, con motivo del Día de la Niñez, realizó un recorrido por el Hospital Infantil, donde destacó los avances del programa MediChihuahua. Señaló que, a través de este esquema, menores han podido acceder a tratamientos médicos, incluyendo quimioterapias y suministro de medicamentos.