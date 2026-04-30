PIB de México se contrae 0.8% en 1er trimestre

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La economía de México registró en el primer trimestre la mayor contracción en más de un año, en el último revés económico para la presidenta Claudia Sheinbaum y pese a sus esfuerzos por impulsar la inversión local y extranjera para estimular el crecimiento.

El producto bruto interno cayó un 0.8 por ciento en el periodo de enero a marzo frente a los tres meses previos, el mayor descenso trimestral desde 2024. El dato se ubicó por debajo de la mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg, que apuntaba a -0.6 por ciento, y del crecimiento del 0.9 por ciento del trimestre anterior, según datos preliminares publicados el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En términos interanuales, el PBI de México creció un 0.1 por ciento, por debajo de la estimación del 0.7 por ciento y de la cifra revisada anterior del 1.6 por ciento.

Los datos trimestrales mostraron que la caída de los últimos tres meses estuvo liderada por la baja de la actividad en agricultura y manufactura. La actividad en servicios también retrocedió.

“Es preocupante ver que los tres tipos de actividades muestran una contracción trimestral”, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. “Abre la puerta a la posibilidad de que México esté atravesando una recesión”.