Impulsa SDR a centros de acopio de leche con apoyos para infraestructura y equipamiento rural

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que está abierta la convocatoria de apoyo dirigida a centros de acopio de leche y personas productoras del sector pecuario, con el objetivo de optimizar el manejo productivo mediante infraestructura, obras y equipamiento.

Este esquema de apoyo busca mejorar las condiciones de almacenamiento, conservación y manejo del producto, lo que contribuye a elevar la eficiencia operativa.

Como parte del programa, la SDR otorgará un apoyo de hasta el 50 por ciento de la inversión total, con un monto máximo de 250 mil pesos por persona productora.

Los interesadss en acceder a este apoyo deberán acudir a las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, ubicadas en avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, específicamente en el Departamento de Ganadería.

La recepción de solicitudes estará disponible a partir del día de su publicación y hasta el 15 de mayo, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

Para mayor información, asesoría y aclaraciones, las personas solicitantes podrán apoyarse con el personal del Departamento de Residentes y del Departamento de Ganadería, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina.

Asimismo, para consultar requisitos, anexos y descargar la convocatoria completa, se invita a visitar el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural: https://chihuahua.gob.mx/sdr.