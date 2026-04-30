Trump amenaza con retirar su Ejército de Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró confiado este jueves en la fiabilidad de la OTAN, después de que la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que su país estudia actualmente la posible reducción de tropas destacadas en suelo germano.

Merz, cuyo Gobierno quiere convertir a las Fuerzas Armadas en el mayor ejército convencional de Europa, señaló en el campamento militar de Munster, en el oeste de Alemania, que la apuesta del rearme alemán tiene como objetivo “una OTAN fuerte y una asociación transatlántica fiable”.

“Tanto a nosotros como a mí personalmente nos importa especialmente esta asociación transatlántica”, subrayó además de nuevo el jefe del Gobierno alemán en una tribuna improvisada y rodeada de equipamiento militar pesado y en el que habían sido colocados un dron aéreo y otro terrestre.

La víspera, Trump escribió en su cuenta de su red social, Truth Social, que “Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania” y agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Estados Unidos mantiene aproximadamente 40 mil soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense.