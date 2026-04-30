Con sesión del Pleno Infantil 2026, celebra ICHITAIP el Día de la Niñez

Al celebrar el Día del Niño con la premiación a los estudiantes de primeria ganadores del Décimo Concurso de Dibujo para ser Comisionada o Comisionado Infantil y formar parte del Pleno de Niñas y Niños 2026 “Crea al guardián o guardiana de mis datos personales”, el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Sergio Rafael Facio Guzmán, hizo un exhorto a los tres comisionados infantiles a comunicar, “a dar a conocer que en Chihuahua hay una institución que se encarga de velar por dos derechos humanos” como son el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

El ICHITAIP encabezado por el Comisionado Presidente y las comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, celebró el Día de la Niñez con la sesión por parte de los comisionados infantiles Jonathan Eduardo S. T., de la primaria República de Argentina, ubicada en el municipio de Juárez; Ian Ernesto A. C., de la primeria Sector Obrero, de Meoqui; y, Valery Jimena H. E., de la primaria Gabriel Tepórame, del municipio de Guachochi, quien ocupó la Presidencia.

Les pedimos, dijo el Comisionado Presidente dirigiéndose a los niños estudiantes de primaria, que den a conocer que Chihuahua aún cuenta con un órgano que se preocupa por defender el acceso a la información pública y la protección de datos personales de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores.

“Este momento en que les toca a ustedes encabezar esta conmemoración del Día del Niño y la Niña, les pido que recuerden siempre, que en el estado de Chihuahua hay una institución que vela por estos dos derechos humanos”, manifestó el Comisionado Sergio Rafael Facio.

La niña y dos niños que ocuparon este día el Consejo General del ICHITAIP resolvieron un caso hipotético de acceso a la información y protección de datos personales referente a una solicitud de una madre de familia que quería acceder a videograbaciones de los estudiantes de una escuela.

En la celebración de la décima edición del concurso se recibieron 245 dibujos, provenientes de instituciones educativas de los municipios de Aldama, Ascensión, Bachíniva, Batopilas, Buenaventura, Juárez, Carichí, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Bocoyna, Madera, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Ocampo, Parral, Morelos, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Ahumada, Satevó y Saucillo.

Los estudiantes participantes debieron crear un personaje original -héroe, heroína, guardián, criatura, robot, avatar- que representara la protección de los datos personales en el entorno digital y cotidiano.Los tres ganadores del concurso de dibujo recibieron como premios un reconocimiento oficial, una Tablet y un kit institucional infantil.