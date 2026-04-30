Bonilla pide a Morena aclarar caso Rocha Moya

Marco Bonilla, afirmó que Morena debe ofrecer explicaciones claras tras las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El edil señaló que este tema ya se venía anticipando desde meses atrás tanto a nivel nacional como internacional, y que ahora toma mayor relevancia al formalizarse los señalamientos.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Rocha Moya y al menos nueve funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia ese país, presuntamente a cambio de apoyo político y sobornos.

Bonilla calificó como “lamentable” la reacción de algunos senadores de Morena, al considerar que han mostrado incongruencia en su postura.

Criticó que legisladores que anteriormente exigían comparecencias hoy minimicen las acusaciones, pese a la gravedad de los señalamientos.

Asimismo, cuestionó la defensa que se ha generado desde el oficialismo, contrastándola con la exigencia de rendición de cuentas en otros casos.

También señaló la ausencia de algunos legisladores que previamente habían sido críticos en temas similares.

Finalmente, el alcalde insistió en que se trata de un asunto serio que requiere transparencia y responsabilidad por parte de todos los actores políticos involucrados, debido al impacto nacional e internacional que podría generar este caso.