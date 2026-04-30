Aprueban crédito de 150 mdp para Poniente 5

Como parte de la estrategia en materia de infraestructura para mejorar la movilidad en la ciudad, la Comisión de Hacienda y Planeación aprobó por mayoría la solicitud de un crédito simple por 150 millones de pesos para Inversión Pública Productiva, que será destinado a la construcción de la primera etapa del Bulevar Luis H. Álvarez, ubicado en el poniente de la ciudad.

Dentro de la 28a Sesión de dicha Comisión, el Director de Obras Públicas, Carlos Rivas Martínez, informó que esta obra busca dar una solución vial a esta zona, contemplando en su primera etapa un tramo de 3.7 kilómetros entre las avenidas Viñedo Encinillas y De la Cantera.

Detalló que esta vialidad estará conformada por cuatro carriles de concreto – dos en cada sentido -, lo que permitirá mejorar la circulación vehicular y fortalecer la conectividad en una de las zonas con mayor crecimiento de la ciudad.

En tanto, la tesorera Municpal, Aída Amanda Córdova Chávez, destacó que este proyecto será financiado de manera conjunta entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, con una aportación del 50 por ciento por cada una de las partes, sumando esfuerzos para hacer posible esta obra de alto impacto.

En materia financiera, explicó que el crédito contempla un esquema responsable, garantizando disciplina y sostenibilidad en las finanzas públicas.

Finalmente, señaló que, una vez analizado y aprobado por el Cabildo, el proyecto sería turnado al H. Congreso del Estado para continuar con el procedimiento, reiterando que este tipo de inversiones forman parte de una visión de planeación y desarrollo ordenado para Chihuahua.