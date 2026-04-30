Mujer es privada de la libertad en la Central de Abastos; despliegan operativo rumbo a Delicias

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró en la colonia Dos de Octubre, luego del reporte de un presunto secuestro de una mujer de aproximadamente 50 años de edad.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue interceptada en las inmediaciones de la Central de Abastos por dos mujeres armadas, quienes la obligaron a subir a su propia camioneta, una Nissan Frontier modelo 2019. Posteriormente, las presuntas responsables emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Familiares de la mujer tuvieron conocimiento de lo ocurrido tras recibir un mensaje enviado desde el teléfono de la víctima, en el que alertaba sobre la privación de la libertad. La última información indica que la unidad se dirigía hacia la salida a Delicias.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación acudieron a un domicilio ubicado en la calle Plaza de las Tres Culturas, entre Mártires de Chicago y César Augusto Sandino, donde se entrevistaron con los familiares para recabar información.

Las autoridades implementaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a la mujer y dar con las presuntas responsables, mientras continúan las investigaciones correspondientes.