Reforma para eliminar pensiones doradas logra aprobación de mayoría de Congresos locales.

24 HORAS

por Karina Aguilar

Con el voto a favor de 19 Congresos estatales, la reforma que elimina las pensiones doradas logró la mayoría constitucional y por lo tanto, una vez que se emita la declaratoria de validez por la Cámara de Diputados y el Senado, se podrá enviar al Ejecutivo para su promulgación.

Fueron 16 los Congresos estatales que la aprobaron por unanimidad: Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Colima, Puebla, Guerrero, Campeche, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca.

Mientras que Baja California tuvo 20 votos a favor y 4 en contra y Zacatecas, 19 a favor, 2 en contra y 1 abstención.

La reforma que modifica el artículo 127 de la Constitución, señala que las pensiones de los servidores públicos que ocuparon puestos directivos no pueden ser superiores a la mitad del salario presidencial que es de 134 mil 290 pesos.

Por lo tanto, las pensiones de al menos seis mil 292 extrabajadores del Estado, que ocuparon cargos directivos, se disminuirán a 67 mil pesos mensuales.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que esta reforma excluye a los empleados con contratos colectivos vigentes. “Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando pensiones doradas”, señaló.