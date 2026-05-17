La OMS declara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia internacional.

BBC

Thomas Mukhwana , corresponsal en África, Nairobi y

Yang Tian

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

La agencia afirmó que el brote en la provincia oriental de Ituri, en la República Democrática del Congo, donde se han reportado alrededor de 246 casos sospechosos y 80 muertes, no cumple con los criterios de una emergencia pandémica.

Sin embargo, advirtió que podría tratarse de “un brote mucho mayor” de lo que se está detectando y notificando actualmente, con un riesgo significativo de propagación local y regional.

La cepa actual del Ébola está causada por el virus Bundibugyo, según informó la agencia de salud, para el cual no existen medicamentos ni vacunas aprobados.

Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, sarpullido y sangrado.

La OMS ha declarado que actualmente hay ocho casos del virus confirmados por laboratorio, además de otros casos sospechosos y fallecimientos en tres zonas sanitarias, entre las que se incluyen Bunia, la capital de la provincia de Ituri, y las ciudades mineras de oro de Mongwalu y Rwampara.

Se ha confirmado un caso del virus en la capital, Kinshasa, que se cree que corresponde a un paciente que regresaba de Ituri.

La OMS afirmó que el virus se ha propagado más allá de la República Democrática del Congo, con dos casos confirmados en la vecina Uganda. Las autoridades ugandesas informaron que un hombre de 59 años que falleció el jueves había dado positivo en la prueba.

En un comunicado, el gobierno ugandés informó que el paciente fallecido era un ciudadano congoleño cuyo cuerpo ya ha sido repatriado a la República Democrática del Congo.

Un laboratorio también ha confirmado un caso de ébola en la ciudad oriental de Goma, actualmente controlada por los rebeldes del M23, según informó el domingo la agencia de noticias AFP.

La OMS afirmó que la situación de seguridad y la crisis humanitaria que se viven actualmente en la República Democrática del Congo, sumadas a la alta movilidad de la población, la ubicación urbana del foco de contagio y el gran número de centros sanitarios informales en la región, aumentan el riesgo de propagación.

Los países fronterizos con la República Democrática del Congo se consideran de alto riesgo debido al comercio y los viajes.

La OMS recomendó que la República Democrática del Congo y Uganda establecieran centros de operaciones de emergencia para supervisar, rastrear e implementar medidas de prevención de infecciones.

Para minimizar la propagación, la agencia de salud indicó que los casos confirmados deben ser aislados y tratados de inmediato hasta que dos pruebas específicas para el virus de Bundibugyo, realizadas con al menos 48 horas de diferencia, den negativo.

El brote más mortífero de la República Democrática del Congo se produjo entre 2018 y 2020, durante el cual murieron casi 2300 personas.

En el caso de los países que limitan con regiones con casos confirmados, los gobiernos deberían reforzar la vigilancia y la notificación de datos sanitarios.

La OMS añadió que los países que no pertenecen a la región afectada no deberían cerrar sus fronteras ni restringir los viajes y el comercio, ya que “tales medidas suelen implementarse por miedo y no tienen fundamento científico”.

El director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que actualmente existen “importantes incertidumbres sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica” del brote.

¿Qué es el ébola y cómo se propaga?

¿Qué está causando este brote? El ébola es una enfermedad causada por un virus; es poco común, pero grave y a menudo mortal. Hay tres especies del virus del ébola que causan brotes, y esta se conoce como Bundibugyo.

El ébola es una enfermedad causada por un virus; es poco común, pero grave y a menudo mortal. Hay tres especies del virus del ébola que causan brotes, y esta se conoce como Bundibugyo. ¿Cómo se transmite el ébola? Se transmite entre personas a través de fluidos corporales infectados, como la sangre y el vómito.

Se transmite entre personas a través de fluidos corporales infectados, como la sangre y el vómito. ¿Qué tan mortal es? Alrededor del 30% de las personas han muerto en brotes anteriores del virus del Ébola de Bundibugyo.

Alrededor del 30% de las personas han muerto en brotes anteriores del virus del Ébola de Bundibugyo. ¿Cuál es el período de incubación? Los síntomas aparecen entre dos y 21 días después de la infección.

Los síntomas aparecen entre dos y 21 días después de la infección. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas iniciales aparecen repentinamente y son similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza y cansancio. A medida que la enfermedad progresa, se presentan vómitos y diarrea, y los órganos del cuerpo no funcionan tan bien. Algunos pacientes pueden desarrollar hemorragias internas y externas.

Los síntomas iniciales aparecen repentinamente y son similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza y cansancio. A medida que la enfermedad progresa, se presentan vómitos y diarrea, y los órganos del cuerpo no funcionan tan bien. Algunos pacientes pueden desarrollar hemorragias internas y externas. ¿De dónde proviene el Ébola? Los brotes comienzan cuando alguien contrae el Ébola de animales infectados, como los murciélagos frugívoros.

Los brotes comienzan cuando alguien contrae el Ébola de animales infectados, como los murciélagos frugívoros. ¿Existe una vacuna? Hay vacunas para la especie de ébola de Zaire, pero no para Bundibugyo.

El ébola se descubrió por primera vez en 1976 en lo que hoy es la República Democrática del Congo, y se cree que se propagó a partir de murciélagos. Este es el decimoséptimo brote de esta mortal enfermedad viral en el país.

No existe una cura probada para el Ébola, y la tasa de mortalidad promedio ronda el 50%, según la OMS.

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) ya había manifestado su preocupación por el alto riesgo de una mayor propagación debido a las zonas urbanas de Rwampara y Bunia, y a las actividades mineras en Mongwalu.

La directora ejecutiva de la agencia de salud, la Dra. Jean Kaseya, agregó que el “importante movimiento de población” entre las zonas afectadas y los países vecinos también hacía esencial la coordinación regional.

En los últimos 50 años, alrededor de 15.000 personas han fallecido a causa del virus en países africanos.

El brote más mortífero de la República Democrática del Congo se produjo entre 2018 y 2020, durante el cual murieron casi 2.300 personas.

El año pasado, 45 personas murieron tras un brote en una región remota.

Información adicional de James Gallagher