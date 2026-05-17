‘Estoy en mi tierra’: Enrique Inzunza reaparece y descarta pactos con EU.

La Nación



Israel Campos Montes

El senador de Morena desmiente categóricamente las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York y aclara su paradero en Sinaloa, en medio de un escándalo que sacude la política local y las relaciones con EU.

Después de varios días de mantener un perfil bajo, el senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció públicamente para desmentir categóricamente las versiones que circulaban sobre su presunta entrega a las autoridades de Estados Unidos.

Vía redes sociales, el legislador afirmó encontrarse en su estado natal, Sinaloa, y rechazó cualquier tipo de acercamiento o negociación con agencias extranjeras.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras”, escribió.

Inzunza Cázarez calificó como “mendaces y carentes de todo sustento” las imputaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, las cuales lo señalan por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Según los documentos judiciales de la Unión Americana, el legislador habría servido como enlace entre líderes criminales y funcionarios locales para facilitar el tráfico de narcóticos a cambio de apoyo político durante las elecciones de 2021.

A pesar de la gravedad de los cargos, que incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras —delitos que podrían conllevar una pena de cadena perpetua—, el morenista aseguró que no contratará abogados.

“Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, declaró, al tiempo que subrayó que su conducta siempre ha estado apegada a la rectitud y que atenderá cualquier llamado de las instituciones mexicanas bajo el marco constitucional.

ORIGEN DE LOS RUMORES Y SU RETIRO DEL SENADO

La controversia sobre el paradero de Inzunza Cázarez se intensificó este fin de semana tras la noticia de la captura o entrega en territorio estadounidense de otros exfuncionarios sinaloenses, como Gerardo Sánchez Mérida (exsecretario de Seguridad) y Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas).

Estos hechos, sumados a su ausencia en las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, alimentaron las especulaciones sobre un posible acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ante esto, el senador explicó que su inasistencia al Senado de la República fue una decisión estratégica para no permitir que la “derecha conservadora” convirtiera el recinto parlamentario en un espectáculo.

Por el contrario, en su lugar, ha compartido imágenes desde Badiraguato, su comunidad de origen, enviando mensajes sobre mantener la “mente serena en momentos difíciles”.

SITUACIÓN POLÍTICA EN SINALOA

El caso de Enrique Inzunza no es aislado, dado que la acusación estadounidense también menciona al gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros miembros del gabinete estatal dentro de una presunta “narconómina” operada por el crimen organizado.

No obstante, Inzunza Cázares concluyó sus mensajes reiterando que es un “hombre de instituciones” y que la falsedad de los señalamientos en su contra quedará demostrada en su momento, manteniendo su postura de defensa propia sin intervención de representantes legales extranjeros.

“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, apuntó.