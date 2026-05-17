Fortalece DSPM seguridad en la UTCH con cámaras de videovigilancia a Plataforma Escudo Chihuahua.

Con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar mayor protección a la comunidad estudiantil, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se integran 40 cámaras de videovigilancia de los dos planteles en la ciudad a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital.

La conexión de estas cámaras a PECUU permitirá fortalecer las labores de monitoreo, vigilancia y prevención en las instalaciones universitarias, facilitando una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier situación de emergencia o incidencia que pudiera presentarse.

El rector de a UTCH Kamel Athie Flores expreso su agradecimiento al Gobierno Municipal y señaló que, gracias al trabajo coordinado con la Policía Municipal, la comunidad universitaria se siente más segura y actualmente no se tienen incidentes reportados en los planteles educativos, lo que refleja los resultados positivos de la coordinación entre ambas instituciones.

Cabe destacar que la universidad ya colaboraba con el programa Cámaras Ciudadanas, y hoy suman más dispositivos, logrando con ello una red de apoyo tecnológico en beneficio de la seguridad de la comunidad escolar, así como la zonas vecinas a los planteles.