Mantiene Municipio en buen estado parques emblemáticos de Chihuahua Capital.

Los parques emblemáticos de Chihuahua Capital continúan siendo espacios de convivencia, recreación y tradición para miles de familias gracias a las labores permanentes de mantenimiento que realiza el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla.

Espacios como El Platanito, Huerta Legarreta y El Palomar forman parte de la historia y la identidad de la ciudad, al ser puntos de encuentro donde generaciones de chihuahuenses han convivido, realizado actividades deportivas y disfrutado de momentos familiares.

De acuerdo con el Municipio, uno de los objetivos principales es mantener estos lugares limpios, seguros y en óptimas condiciones, con el fin de fortalecer el tejido social y brindar áreas dignas para la sana convivencia.

A través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, diariamente se llevan a cabo trabajos de limpieza, riego, poda y atención de áreas verdes tanto en estos parques como en más de mil 400 espacios públicos distribuidos en la capital.

El parque El Platanito destaca por su ambiente familiar y por ser uno de los sitios tradicionales para descansar y convivir en medio de la ciudad. Por su parte, Huerta Legarreta continúa siendo uno de los espacios preferidos para caminar, ejercitarse y disfrutar de áreas arboladas.

Asimismo, El Palomar permanece como uno de los parques más representativos de Chihuahua Capital, reconocido por su vista panorámica y por albergar actividades recreativas y reuniones familiares.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca conservar los espacios públicos como parte fundamental de la vida comunitaria y mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejores entornos para las familias chihuahuenses.