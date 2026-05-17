Estará Destilichadero en 6 colonias del 18 al 23 de mayo.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 18 al 23 de mayo.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes y el sábado de 9:00 a.m. al medio día.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 18 de Mayo
Colonia: Barrio de Londres
Cuadrante: 20 de Noviembre, calle 39a, Samaniego y calle 27a
Contenedor: calle 35a y Urquidi (Parque La Burrita)
Martes 19 de Mayo
Colonia: Pedro Domínguez
Cuadrante: Av. Los Portales, Mina Ronces Valles, Guadalupe Reza, Vialidad Los Nogales e Ignacio Rodríguez
Contenedor: Humberto Rodríguez y Del Alamillo
Miércoles 20 de Mayo
Colonia: La Noria
Cuadrante: Vista del Bosque, Nueva España, calle 70a y Puerto Benito Juárez
Contenedor: Noria del Refugio y La Noria
Jueves 21 de Mayo
Colonia: Obrera
Cuadrante: Degollado, Av. Venustiano Carranza, Méndez y Av. Pacheco
Contenedor: Nicolás Bravo (Parque Urueta)
Viernes 22 de Mayo
Colonia: La Joya
Cuadrante: calle 11a, Gabriel Teporaca, Ópalo, Vialidad CH-P y Blvd. Fuentes Mares
Contenedor: Emilio Gámiz y Ópalo
Sábado 23 de Mayo
Colonia: Ladrilleros Norte
Cuadrante: calle Del Adobe, calle Del Tabique, calle Del Terrato y calle Del Vidrio
Contenedor: Centro Comunitario Ladrilleros Norte, calle Del Adobe