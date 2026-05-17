Avanza ordenamiento urbano en la zona metropolitana de Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) efectuó la Primera Sesión del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial Metropolitano de Chihuahua 2026, conformado por los gobiernos municipales de Aquiles Serdán, Chihuahua y Aldama.

Gabriel Valdez, titular de la SDUE y secretario técnico de dicho Consejo, dijo que se trata de dar seguimiento a los proyectos de impacto metropolitano, enfocados en beneficiar a los habitantes de los tres municipios.

Precisó que se aborda la agenda de trabajo con la participación de los tres alcaldes, sumado a la recepción de las aportaciones técnicas de organismos académicos y colegiados, del Instituto Municipal de Planeación Integral (Implan) de Chihuahua y el Gobierno Federal.

Valdez Juárez recordó que el Consejo Consultivo se instaló el 23 de noviembre de 2022 y se integra en cumplimiento a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua.

Explicó que dicho organismo tiene como fin dar seguimiento a los planes y programas metropolitanos, en los cuales se definen las estrategias y políticas públicas en materia de obras y proyectos de inversión.

Resaltó que las acciones que emanen del Consejo, impactarán directamente en una zona de influencia que congrega a aproximadamente 300 mil habitantes.