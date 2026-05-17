“Un chiste la marchita de los protectores de narcos”: Arturo Medina.

El diputado Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, calificó como “un chiste” la marcha de Morena en la capital de Chihuahua, misma que, aseguró, tenía como objetivo defender al crimen organizado.

El priista dijo que resulta risible que hayan tenido que realizar una convocatoria nacional para ejecutar “una marchita”, lo que revela la decadencia de las estructuras de Morena, que ya no resultan operativas como en tiempos anteriores.

Además, el legislador señaló que se debe investigar el uso de los recursos utilizados para la movilización de personas, pues consideró evidente que hubo una inyección de recursos a gran escala, aunque al final no obtuvieron los resultados que esperaban.

Asimismo, calificó como inaceptable que familias enteras de comunidades de la Sierra hayan sido trasladadas a la capital de forma tramposa y bajo amenazas para abultar la marcha, aunque reconoció que ni con dichas estrategias lograron mostrar un movimiento sólido.

“La forma en que hoy operaron, presionando a beneficiarios de programas sociales y abusando de la desventaja de quienes menos tienen, es la misma forma en que pretenden operar las elecciones. Pero no lo lograron hoy y no lo lograrán en 2027, pues el pueblo los repudia”, finalizó.