¡No al Marutrumpismo!, exige Jael Argüelles.

Chihuahua arde de indignación

Chihuahua.- En medio de consignas de “¡Juicio político contra Maru Campos!”, “¡La patria no se vende, la patria se defiende!” y “¡No al Marutrumpismo!”, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, participó este día en la marcha “Por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional”, donde cientos de chihuahuenses salieron a las calles para denunciar lo que calificaron como una grave traición a México y a la soberanía nacional.

Durante la movilización, la legisladora acusó a la gobernadora panista Maru Campos de actuar en contra de los intereses del pueblo de Chihuahua al permitir la intervención de agentes de la CIA en territorio estatal, vulnerando la soberanía nacional y comprometiendo la estrategia de seguridad del país.

“La gobernadora panista Maru Campos Galván se aferra con garras y dientes al fuero y se niega a solicitar licencia para ser investigada por la Fiscalía General de la República. Las y los mexicanos merecemos saber qué ocurrió y cuál fue el verdadero alcance de los acuerdos con la CIA y con Texas. ¡El fuero no puede convertirse en refugio para la impunidad!”, sentenció Jael Argüelles.

Jael Argüelles afirmó que las decisiones del gobierno estatal han colocado a Chihuahua en una situación alarmante y acusó a Maru Campos de responder a intereses ajenos al pueblo mexicano.

“Maru Campos le dio la espalda a Chihuahua y a México. Sus acciones vulneraron nuestra soberanía, debilitaron la seguridad y abrieron la puerta a intereses extranjeros. No puede seguir gobernando quien traiciona al pueblo y pone en riesgo la dignidad nacional”, declaró.

La diputada morenista también condenó los actos de intimidación, bloqueo y represión que —aseguró— ha impulsado el gobierno panista para intentar frenar la participación ciudadana y silenciar las manifestaciones de inconformidad social.

“Reprobamos cualquier intento del gobierno estatal de intimidar o callar al pueblo. Chihuahua no puede vivir bajo un régimen que pretenda reprimir la libre expresión y el derecho de las y los ciudadanos a manifestarse. El pueblo tiene derecho a defender su patria y a levantar la voz contra quienes entregan la soberanía nacional”, sostuvo.

Finalmente, la legisladora reiteró que Morena continuará en las calles junto al pueblo chihuahuense para defender la soberanía nacional, la seguridad y el proyecto de transformación del país.

“Vamos a seguir organizados, movilizados y del lado del pueblo. Chihuahua merece dignidad, justicia y un gobierno que defienda a México, no que se arrodille ante intereses extranjeros”, concluyó.