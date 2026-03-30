Ataque armado deja 3 muertos en Cuauhtémoc

Una agresión armada ocurrida la tarde de este lunes en la vialidad Jorge Castillo Cabrera dejó un saldo preliminar de tres personas sin vida y un hombre gravemente herido, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se desplazaban a bordo de un vehículo Chevy Monza color dorado cuando fueron interceptadas por sujetos armados. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego directamente contra los ocupantes del automóvil y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

En el sitio fallecieron tres personas, quienes fueron identificadas como Cristian Ernesto Valdez Miramontes, de 37 años; Jazmín Valdez Miramontes, de 31; y Orlando Valdez, cuya edad no ha sido confirmada oficialmente.

Asimismo, un hombre identificado como Manuel Hornelas resultó gravemente lesionado, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece bajo custodia policial.

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de evidencias. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.