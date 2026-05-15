Entrega Premio María Esther Orozco 2026 a destacadas maestras

El alcalde de Marco Bonilla y la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Mirna Monje, encabezaron la entrega del Premio María Esther Orozco 2026, reconocimiento otorgado por el Cabildo de Chihuahua a docentes destacadas por su trayectoria y aportaciones al ámbito educativo.



Durante la ceremonia se entregó una medalla conmemorativa que contiene al reverso una imagen representativa de María Esther Orozco, además de un listón de seda del Ayuntamiento.

Asimismo, cada una de las galardonadas recibió un cheque por 35 mil 193 pesos.

En la categoría de Educación Básica, el reconocimiento fue para la docente Denise Gómez Cárdenas, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria y actualmente labora en la Secundaria Federal 07 José Fuentes Mares.

En el nivel Medio Superior, fue premiada Rubí López, profesional con más de 25 años de experiencia y especialista en Ciencias de la Información, quien actualmente trabaja en el Colegio de Bachilleres número 10.

Por su parte, en la categoría de Nivel Superior, el galardón fue entregado a Laura Cristina Pérez, maestra en Educación con 23 años de servicio, quien actualmente desempeña su labor en la escuela primaria federal Ángel Trías.

Finalmente, en la categoría de Tipos y Humanidades, Niveles Especiales e Indígena, fue reconocida la licenciada Flor Díaz, estudiante de maestría en Educación con experiencia en lengua de señas mexicanas y atención a personas dentro del espectro autista.