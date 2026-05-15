Reconoce regidor Galicia avance histórico de las mujeres en la política chihuahuense

Como parte del reconocimiento al papel histórico que han desempeñado las mujeres en la vida pública y política de Chihuahua, el regidor Adán Galicia aseguró que hoy más que nunca es tiempo de mujeres, destacando el importante avance que han logrado en espacios de representación, liderazgo y toma de decisiones dentro del servicio público.



El edil señaló que actualmente el 100 por ciento de las coordinaciones edilicias del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua son encabezadas por mujeres, hecho que calificó como un momento histórico que refleja no solamente un avance institucional, sino también el resultado de años de esfuerzo, preparación y lucha constante de mujeres que han abierto camino para las nuevas generaciones.



“Las mujeres siempre han trabajado el doble, siempre se les ha exigido más para demostrar su capacidad, su carácter y su compromiso. Durante muchos años tuvieron que enfrentar barreras, prejuicios y espacios cerrados, pero aun así nunca dejaron de luchar, de prepararse y de levantar la voz”, expresó.

Hoy las mujeres no solamente ocupan espacios importantes dentro de la política, sino que además están transformando la manera de hacer gobierno, aportando sensibilidad, responsabilidad, cercanía y una visión más humana en la construcción de políticas públicas y en la atención a las necesidades de la ciudadanía.

Este momento histórico debe entenderse como una oportunidad para seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y más representativas, donde el talento y la capacidad sean siempre el principal criterio para servir a las y los chihuahuenses.

“Estoy convencido de que esta es la era de las mujeres. No por una casualidad ni por una concesión, sino porque se lo han ganado con trabajo, con disciplina y con resultados. Hoy vemos mujeres preparadas, fuertes y comprometidas encabezando espacios de gran responsabilidad, y eso sin duda representa un orgullo para Chihuahua”, agregó.

El avance de las mujeres en la política también representa un mensaje de inspiración para niñas y jóvenes, quienes hoy pueden ver que cada vez existen más espacios abiertos para participar, liderar y construir el futuro de la ciudad desde cualquier ámbito de la vida pública.