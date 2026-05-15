Detenido en EU ex secretario de Seguridad de Rocha Moya

fuente: milenio

El pasado 11 de mayo fue arrestado en los Estados Unidos Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y quien este pasado 29 de abril fue acusado de narcotráfico junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios y funcionarios locales, por operar con la célula criminal de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Mérida, quien aún no se define cómo es que fue arrestado, fue presentado por primera vez ante la corte federal de Arizona el 12 de mayo, y se determinó que el Servicio de Marshals de los Estados Unidos lo traslade a Nueva York, para que sea presentado ante un juez de la corte federal de Manhattan, Nueva York, donde se encuentra su caso criminal.

Mérida enfrenta un cargo por tráfico de drogas y dos relacionados con posesión de armas de fuego, dentro de un caso en el que, según Washington, Mérida y, en general, que los gobiernos de Sinaloa y de Culiacán, se pusieron a disposición de los hijos del ex líder y fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a cambio de sobornos.

La acusación señala que el hombre, quien estuvo al frente de la policía estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, dio protección y avisos a la estructura criminal liderada por Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, para el trasiego de narcóticos al norte del Río Bravo.

“Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchez recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, dio a Los Chapitos, entre otras cosas, alertas previas de redadas de autoridades en laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran mover sus drogas y equipo de laboratorio antes de las redadas”, señala Washington.

De acuerdo con el registro de la Agencia Federal de Prisiones, el exfuncionario mexicano se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una de las prisiones más estrictas de Estados Unidos. Allí también están detenidos Rafael Caro Quintero, ‘El Mayo’ Zambada, Naasón Joaquín y Nicolás Maduro, entre otros criminales de alto nivel.

​¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

A la lista se suma Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la seguridad estatal en uno de los periodos más críticos recientes, marcado por el estallido de la confrontación interna entre facciones del crimen organizado en 2024.

Su gestión coincidió con un repunte sostenido de la violencia, desapariciones y episodios de alto impacto que pusieron a prueba la capacidad operativa y de respuesta del aparato de seguridad.

Designado el 4 de septiembre de 2023, tras la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo —quien había permanecido en el cargo desde la administración de Quirino Ordaz Coppel—, Mérida asumió con la encomienda de sostener la estrategia en un escenario que rápidamente se degradó.

Bajo su responsabilidad quedaron la coordinación interinstitucional, los operativos de contención y la comunicación oficial en medio de una crisis que desbordó lo operativo y alcanzó lo político.

Su salida, formalizada el 21 de diciembre de 2024, se dio en un entorno de desgaste. A lo largo de su gestión se acumularon cuestionamientos por los resultados en materia de seguridad y por la distancia entre los hechos en campo y la narrativa institucional.

En ese periodo también se consolidó el esquema de vocerías de seguridad como mecanismo para centralizar la información, una estrategia que, lejos de cerrar el debate, profundizó las críticas sobre el manejo de la comunicación gubernamental en medio de la violencia.

¿Quiénes son los 10 acusados por EU?

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano; exsecretario general de Sinaloa

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Alberto Jorge Contreras Núñez, El Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito, El Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.