¿Qué sabemos del nuevo brote en el Congo?

Tras el brote de hantavirus en un crucero en el Atlántico y otro de norovirus en un barco que salió de EU, el principal organismo de salud pública de África confirmó un nuevo brote de ébola en el Congo.

La aparición de casos en la provincia de Ituri es el número 17 desde que el ébola apareció por primera vez en la República Demócratica del Congo en 1976.

Ya se han registrado un total de 246 casos sospechosos y 65 muertes en el nuevo brote, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) este viernes 15 de mayo.

El brote se registra en una zona remota del Congo

Los casos sospechosos de ébola se han registrado principalmente en las zonas de Mongwalu y Rwampara, en Ituri. También se han reportado casos sospechosos en Bunia, la capital de la provincia de Ituri.

Ituri se encuentra en una remota zona oriental de la República Democrática del Congo con una red vial deficiente, y está a más de mil kilómetros de Kinshasa, la capital del país.