Muere hombre tras sufrir infarto afuera de café en la colonia Obrera

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida la tarde de este viernes luego de sufrir un presunto infarto fulminante cuando se encontraba al exterior del Café Corinto, ubicado en el cruce de las calles 27 y Jiménez, en la colonia Obrera de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima comenzó a sentirse mal y presuntamente intentó trasladarse por sus propios medios a recibir atención médica; sin embargo, cayó inconsciente antes de lograr subir a su vehículo.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Será a través de la necropsia de ley como las autoridades determinen oficialmente la causa del fallecimiento.