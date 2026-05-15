Reconocen a docentes con más de 40 mdp en estímulos

En el marco de la celebración del Día del Maestro, la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llevó a cabo el “Homenaje al Magisterio Chihuahuense”, donde se reconoció la trayectoria y labor de docentes con décadas de servicio en las aulas del estado.

El evento fue encabezado por el secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas, quien destacó la entrega y compromiso del magisterio chihuahuense en la formación de generaciones de estudiantes.

En el presídium estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, así como el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, quienes acompañaron el acto conmemorativo realizado en honor a maestras y maestros del estado.

Durante la ceremonia fueron reconocidos el profesor José Andrés Bailón Hernández y la profesora María Antonieta Arámburo Saucedo, ambos con 52 años de servicio dentro del sistema educativo, siendo considerados entre los docentes con mayor antigüedad en Chihuahua.

Asimismo, se informó que este año un total de 557 docentes recibirán estímulos económicos por su trayectoria profesional, de los cuales 200 pertenecen a la Región Chihuahua. Los apoyos corresponden a maestras y maestros con 30, 40 o más años de servicio.

De acuerdo con las cifras presentadas, 97 docentes serán galardonados con el Premio “Maestro Ignacio Manuel Altamirano” por contar con 40 años o más de servicio. El reconocimiento incluye diploma, medalla de oro y un estímulo económico de 107 mil 317 pesos.

Además, 460 docentes recibirán la Medalla “Rafael Ramírez” por cumplir 30 años de servicio, la cual contempla reconocimiento, medalla de plata y un incentivo económico de 66 mil 039 pesos.

Las autoridades informaron que la derrama económica total destinada para estos reconocimientos supera los 40.7 millones de pesos en el estado, como parte del homenaje y agradecimiento a la labor desempeñada por el magisterio chihuahuense.