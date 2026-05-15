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Celebra Marco Bonilla a las mamás de Cuauhtémoc y reconoce su esfuerzo diario

Michelle MtzdestacadoMarco Bonilla

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, convivió con cientos de madres de familia de Cuauhtémoc durante un festejo organizado en coordinación con líderes sociales y el Club de Leones, donde reconoció el esfuerzo, fortaleza y entrega de las mujeres de la región.

Durante el encuentro, Bonilla destacó el papel fundamental que tienen las madres en la construcción de familias fuertes y en el desarrollo de Chihuahua.

“Mi mamá me sacó adelante solita. Nunca me falló y tuve la fortuna enorme de crecer rodeado de tres grandes mujeres: mi madre, mi abuela y mi hermana”, expresó.

Asimismo, reconoció a las madres de Cuauhtémoc como mujeres trabajadoras, resilientes y ejemplo para todo el estado.

“Son ustedes quienes hacen que Cuauhtémoc sea una tierra próspera y comprometida. Gracias a su amor, esfuerzo y entrega se forman mejores familias”, señaló ante las asistentes.

Marco Bonilla también destacó el cariño que tiene por Cuauhtémoc y reconoció el trabajo de su gente y de los sectores productivos de la región.

“Hablar de Cuauhtémoc es hablar de gente trabajadora, resiliente y comprometida”, comentó.

Durante el festejo, las asistentes disfrutaron de música, convivencia y diversas actividades preparadas especialmente para celebrar a las madres de familia.

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