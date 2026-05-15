Celebra Marco Bonilla a las mamás de Cuauhtémoc y reconoce su esfuerzo diario

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, convivió con cientos de madres de familia de Cuauhtémoc durante un festejo organizado en coordinación con líderes sociales y el Club de Leones, donde reconoció el esfuerzo, fortaleza y entrega de las mujeres de la región.

Durante el encuentro, Bonilla destacó el papel fundamental que tienen las madres en la construcción de familias fuertes y en el desarrollo de Chihuahua.

“Mi mamá me sacó adelante solita. Nunca me falló y tuve la fortuna enorme de crecer rodeado de tres grandes mujeres: mi madre, mi abuela y mi hermana”, expresó.

Asimismo, reconoció a las madres de Cuauhtémoc como mujeres trabajadoras, resilientes y ejemplo para todo el estado.

“Son ustedes quienes hacen que Cuauhtémoc sea una tierra próspera y comprometida. Gracias a su amor, esfuerzo y entrega se forman mejores familias”, señaló ante las asistentes.

Marco Bonilla también destacó el cariño que tiene por Cuauhtémoc y reconoció el trabajo de su gente y de los sectores productivos de la región.

“Hablar de Cuauhtémoc es hablar de gente trabajadora, resiliente y comprometida”, comentó.

Durante el festejo, las asistentes disfrutaron de música, convivencia y diversas actividades preparadas especialmente para celebrar a las madres de familia.