Calor y presencia de vientos para este fin de semana: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que para este fin de semana se esperan temperaturas elevadas y ambiente caluroso con condiciones mayormente estables, y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 15 de mayo, se pronostica un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 35°C y mínima de 12°C.

Asimismo, para este sábado 16 de mayo, continuará el ambiente caluroso con cielo parcialmente nublado, registrando una temperatura máxima de 35°C y mínima de 20°C. Para el domingo 17 de mayo, se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 35°C y mínima de 17°C.

Ante estas condiciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar protector solar y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.