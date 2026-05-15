Invita Municipio a disfrutar los descuentos de la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”

Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a las mujeres de la capital a aprovechar los beneficios y descuentos que ofrece la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”, una iniciativa que busca fortalecer la economía de las familias chihuahuenses mediante alianzas con comercios locales.

Actualmente, más de 250 establecimientos de distintos giros participan en este programa, brindando descuentos y promociones especiales en servicios médicos, restaurantes, ópticas, tiendas de ropa, estética, educación, gimnasios, entre otros.

La tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar” es gratuita y está dirigida a mujeres del municipio de Chihuahua, con el objetivo de generar oportunidades de ahorro y apoyar su economía, además de impulsar el consumo local y fortalecer la colaboración entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada.

Recuerda que esta tarjeta se puede utilizar en establecimientos participantes en otros municipios del estado.

Las interesadas pueden solicitar su tarjeta directamente en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres o a través de la página juntaspodenosahorrar.com.mx y posterior acudir al IMM con tu INE en el cuarto piso del Edificio Libertad, en la calle Libertad e Independencia, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar programas que apoyen la economía de las mujeres y fortalezcan su desarrollo integral.