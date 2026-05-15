Avanza al 25% gaza de incorporación en Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud

Carlos Rivas, titular de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, informó en un enlace telefónico, que continúan los trabajos de construcción de la gaza de incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud, obra destinada a fortalecer la movilidad en la zona poniente de la capital del estado.

El funcionario detalló que actualmente el proyecto presenta un avance del 25 por ciento y se prevé que quede concluido en su totalidad para febrero de 2027.

Explicó que la obra se encuentra en una etapa activa de construcción, donde se desarrollan labores de cimentación, infraestructura hidráulica y armado estructural. En el área hidráulica, indicó que ya se han instalado alrededor de 360 metros de tubería de 36 pulgadas, lo que permitirá garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y servicios en la zona intervenida.

En materia estructural, Rivas señaló que continúan las excavaciones, así como el armado de acero y el colado de zapatas y dentellones. Además, destacó que se han suministrado más de 300 toneladas de acero utilizadas en distintas fases del proyecto, principalmente en cimentaciones y elementos de soporte.

Añadió que, de manera paralela, también se trabaja en taller con la fabricación de piezas metálicas que formarán parte de la superestructura, lo que permite avanzar de manera simultánea en distintos procesos y optimizar los tiempos de ejecución.

Finalmente, el titular de Obras Públicas indicó que en las próximas semanas se reforzarán las labores en puntos críticos de la obra, con el objetivo de mantener el ritmo de avance y consolidar las siguientes etapas del proyecto.