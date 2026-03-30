Rusia envía buque cargado con petróleo a Cuba

fuente: excelsior

Cargado con más de 700 mil barriles de crudo se encuentra un buque petrolero ruso a pocos kilómetros de la costa de Cuba y podría llegar la mañana del martes a un puerto de la isla, que se encuentra sumida en una grave crisis energética en medio del asedio de Estados Unidos.

El tanquero Anatoly Kolodkin se encontraba a treintena de kilómetros de la costa oriental de Cuba, a la altura de la localidad de Banes, según registra la página MarineTraffic.

El buque, de bandera rusa y sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, llegará al puerto de Matanzas (a unos 100 kilómetros al este de La Habana) a las 6 de la mañana del martes.

La llegada de esta embarcación al principal puerto petrolero del país supondrá un cierto alivio a la crisis energética que atraviesa Cuba, agudizada por el bloqueo energético impuesto por Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

“Rusia hace realidad nuevamente el compromiso de la ayuda material a Cuba. Combustible a horas de llegar a puerto cubano”, señalaba este domingo el canal estatal Canal Caribe.

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.