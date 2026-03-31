Impulsa Yesenia Reyes respaldo al campo en inauguración de Expo Agronorte “Todos Somos el Campo”.

Nuevo Casas Grandes, Chih.- La diputada local del Distrito 01, Yesenia Reyes, participó en la inauguración de la Expo Agronorte “Todos Somos el Campo”, un espacio que reúne a productoras y productores de la región, así como a distintos actores del sector agropecuario, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del campo chihuahuense.

Durante el evento, la legisladora destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro, donde se promueve el intercambio de conocimientos, la innovación y el impulso a las actividades productivas que sostienen la economía de muchas familias.

Reyes reconoció el trabajo, esfuerzo y dedicación de quienes diariamente laboran en el campo, señalando que su compromiso es fundamental para garantizar el crecimiento y la seguridad alimentaria en el estado.

Asimismo, reiteró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando acciones y políticas públicas que fortalezcan al sector agropecuario, promoviendo mejores condiciones para su desarrollo y competitividad.

Finalmente, la diputada del Distrito 01 refrendó su compromiso de seguir cercana a las necesidades de las y los productores, trabajando en conjunto para construir un campo más fuerte, productivo y con mayores oportunidades para todas y todos.