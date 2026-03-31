Invita Sindicatura a la ciudadanía a participar en el Croquetón 2026

La Sindicatura de Chihuahua hace un llamado a toda la ciudadanía para sumarse al Croquetón 2026, iniciativa dirigida a apoyar a los refugios y organizaciones que brindan resguardo a animales en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

Durante todo el mes de abril se estarán recibiendo croquetas y artículos de limpieza en los siguientes puntos de acopio:

Edificio Eloy S. Vallina, en la zona Centro, frente a Plaza de Armas. Las donaciones podrán entregarse en la oficina del regidor Luis Villegas (tercer piso) y en la oficina de la regidora Rosario Ávila (cuarto piso).

Oficinas de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, ubicadas en Periférico de la Juventud 7120, colonia Cumbres I.

Como reconocimiento a las personas donantes, se entregará un árbol, fortaleciendo también las acciones de reforestación y cuidado ambiental en el municipio.

Al respecto, la Síndica Municipal Olivia Franco destacó la importancia de esta iniciativa y la necesidad de la participación ciudadana:

“Nos sumamos a la Iniciativa de la Regidora Rosario Ávila y el Regidor Luis Villegas, por lo que invitamos a todas y todos los chihuahuenses a sumarse al Croquetón 2026. Cada aportación representa alimento para los animalitos rescatados y un respaldo directo a los refugios que realizan una labor fundamental en nuestra ciudad. Desde la Sindicatura reconocemos y apoyamos estas acciones que promueven la solidaridad y el trabajo conjunto.”

La Síndica añadió que esta campaña contribuye a fortalecer la colaboración entre autoridades, ciudadanía y organizaciones dedicadas al cuidado animal:

“Las causas comunitarias se fortalecen cuando sociedad y gobierno trabajan unidos.

“Agradecemos de antemano a quienes participen y reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que generen beneficios para la comunidad.”