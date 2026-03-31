Encuentran a mujer sin vida en hotel de la avenida Tecnológico; investigan posible homicidio

Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal acudieron a un hotel ubicado sobre la avenida Tecnológico, donde procedieron a acordonar el área tras el reporte de una persona sin vida, con el fin de preservar la escena.

De manera posterior, agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada de la Mujer asumieron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

El hallazgo fue realizado por empleados del establecimiento, quienes acudieron a una de las habitaciones para notificar a la huésped que el tiempo de renta había vencido. Al no recibir respuesta, decidieron ingresar al cuarto, donde encontraron a la mujer sin signos vitales.

La víctima fue identificada como María Luisa, de 38 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba huellas de violencia, especialmente marcas en el cuello, por lo que el caso es investigado bajo la línea de un posible homicidio.