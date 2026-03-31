Sancionan al “Temoc” por llegar en auto sin placas al México vs. Portugal

fuente: excelsior

Luego de que se vio al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, entrar al Estadio Banorte en una camioneta sin placas, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que se realiza la investigación correspondiente para proceder con una sanción.

“El tema de la falta de placas de la camioneta es algo que vamos a sancionar con todo rigor, es un tema que internamente se analizó y se giró la instrucción de que haya sanciones, independientemente de quien se trate”, respondió el funcionario ante la pregunta de Quadratín.

Cuando se le preguntó a Pablo Vázquez Camacho por una fecha exacta en la que el legislador será sancionado respondió que, “se necesita tener la fragancia, no es inmediato pero podemos confirmar que se analiza el caso”.

Sus declaraciones surgen luego de que la tarde del pasado sábado 28 de marzo se grabó cómo el legislador perteneciente a Morena entró al Estadio para disfrutar del encuentro amistoso entre México vs. Portugal.

Además de la falta de placas, llamó la atención que ingresó en vehículo, a pesar del protocolo de seguridad titulado Última Milla, que se implementó para que todos los asistentes entren a pie.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad justificó la acción al explicar que aquellas personas con boleto para los palcos del recién remodelado recinto, pueden entrar con su automóvil.

“El protocolo de última milla comprendía el acceso vehicular a personas con palcos, es un tema que se analiza y era parte del operativo, así lo dieron a conocer las autoridades”, concluyó Pablo Vázquez y agregóque el uso de matrículas es una ley como todos deben cumplir.