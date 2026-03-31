Urgen al Gobierno Federal estabilizar precios del diésel

–

El Congreso de Estado, aprobó el Punto de Acuerdo del diputado Arturo Zubía Fernández (PAN), para solicitar a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos, que estabilicen los precios del diésel y evitar incrementos desproporcionados.

A la par de lo anterior, se convocó a la Secretaría de Economía a establecer mesas de trabajo con representantes del sector transporte, agrícola e industrial en Chihuahua, a fin de diseñar estrategias que atiendan de manera integral esta problemática.

En el mismo sentido, se aprobó la moción presentada por la diputada Leticia Ortega Máynez (MORENA), la cual quedó de la siguiente manera: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias continúe implementando mecanismos efectivos para estabilizar los precios del diésel, con el fin de evitar incrementos desproporcionados.

Y se exhorta a la Secretaría de Economía a establecer mesas de trabajo con representantes del sector transporte, agrícola e industrial en el país, a fin de seguir diseñando estrategias que atiendan de manera integral está problemática,

El diputado al exponer su proposición dijo reconocer que, el gobierno ha aplicado apoyos, como reducciones al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) que es un impuesto aplicado a la producción, venta o importación de productos específicos como gasolinas, tabaco, alcohol y alimentos calóricos, para mitigar o contener el alza de los precios; sin embargo, dicha medida es insuficiente ya que no han impedido los aumentos constantes.

“Los precios han superado los 30 pesos por litro en estados como Chihuahua y Sonora, los promedios nacionales rondan $23.69, la gasolina regular, $27.74, la gasolina premium y el diésel $28.70, con un aumento significativo del 6.1% lo que genera una espiral inflacionaria al afectar el transporte en un del 70 u 80% de la carga nacional”, dijo.

Finalmente, señaló que el gobierno federal no ha cumplido sus promesas de estabilidad, soberanía energética y control de precios, los aumentos recientes evidencian sus limitaciones y que su política no ha logrado traducirse en beneficios claros y sostenidos para la población.