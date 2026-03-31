Conformarse con frijoles y tortilla no es política alimentaria: Isela Martínez







La regidora Isela Martínez Díaz lamentó las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las que asegura que el frijol combinado con maíz o arroz equivale nutricionalmente “casi” a comer carne, en lugar de garantizar que la ciudadanía tenga acceso a una variedad de alimentos.

La coordinadora de Regidores del PAN en el Ayuntamiento de Chihuahua aseguró que el frijol es un alimento fundamental en la dieta, identidad cultural y gastronómica de México. Sin embargo, resulta inaceptable que, frente a la inflación alimentaria, la caída del poder adquisitivo y el deterioro de la canasta básica, la respuesta del gobierno federal sea llamar a las familias mexicanas a conformarse con frijoles y tortilla, en lugar de garantizar el acceso a una alimentación diversa y digna. “El gobierno federal no puede pedirle a la gente que se conforme con lo mínimo cuando su obligación es generar las condiciones para que todas las familias accedan a una dieta completa y de calidad”, señaló Isela Martínez.

Asimismo, hizo un llamado al gobierno federal para que enfoque en acciones concretas para evitar el aumento en el costo de la canasta básica y políticas para garantizar el acceso de la población a una alimentación de calidad. Además, resaltó que tanto el Gobierno del Estado, como el Gobierno Municipal de Chihuahua se encuentran comprometidos con la alimentación de las y los chihuahuenses.

“El gobierno encabezado por el alcalde Marco Bonilla ha implementado una serie de programas como El Mercadito, donde la gente puede adquirir productos básicos a precios muy accesibles y otro ejemplo es el Programa Alimentario y de Desarrollo del Adulto Mayor. En el caso de Gobierno del Estado, la gobernadora María Eugenia Campos puso en marcha el programa NutriChihuahua y entrega de comidas calientes a grupos vulnerables y niños en escuelas”, declaró.

Finalmente, Isela Martínez reiteró que garantizar una alimentación suficiente y de calidad debe ser una prioridad, con políticas públicas que atiendan de fondo la problemática y mejoren la calidad de vida de las familias. En ese sentido, destacó que los gobiernos humanistas del PAN se distinguen por poner en el centro a la persona, impulsando acciones concretas y responsables que generan resultados reales.

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