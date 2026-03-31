Bonilla llama a priorizar la democracia ante designación de consejeros del INE

Tras la próxima designación de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente municipal, Marco Bonilla, advirtió que es fundamental priorizar la democracia, ya que esta decisión podría derivar en que Morena también tome el control de este organismo que nació desde la ciudadanía.

En este sentido, señaló que, si bien es evidente que la bancada guinda cuenta con la mayoría parlamentaria y ha concentrado poder en el ámbito judicial, se mantiene la expectativa de que quienes resulten seleccionados actúen en defensa del país y fortalezcan a esta institución que, durante años, ha sido referente de la democracia a nivel internacional.

Asimismo, Bonilla recordó que, antes de su creación, el Gobierno definía de manera arbitraria a los próximos presidentes, mientras que con la llegada del INE se dio certeza al voto. Por ello, enfatizó que debe dejarse de lado el interés de unos cuantos por perpetuarse en el poder y, en su lugar, priorizar la protección de este organismo.