Emite CEPC recomendaciones para un viaje seguro por carretera en esta Semana Santa

Con el objetivo de garantizar un trayecto seguro para las familias que se desplazan hacia los diversos puntos turísticos de la entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer una serie de medidas preventivas en el marco del operativo de Semana Santa.

La dependencia exhorta a la ciudadanía a realizar una revisión mecánica exhaustiva de su vehículo antes de salir a carretera, como es el estado de los frenos, la suspensión, el sistema de enfriamiento y la presión de los neumáticos, incluido el de refacción.

Además de respetar en todo momento los límites de velocidad y los señalamientos viales, guardar la distancia de seguridad entre vehículos y extremar precauciones en zonas de curvas o tramos en reparación.

Es obligatorio que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad y que los menores de edad viajen en sus sillas de retención y designar un copiloto que apoye al chofer para la navegación y comunicación durante el trayecto, para evitar el uso del teléfono celular.

En ese sentido se recomienda planificar con anticipación las rutas y no conducir bajo condiciones de fatiga extrema o tras haber ingerido bebidas alcohólicas.

Antes de iniciar un viaje se recomienda descansar adecuadamente y realizar paradas intermitentes en los trayectos largos, ya que permite mantener la alerta necesaria para reaccionar ante cualquier imprevisto.

En caso de registrar una falla técnica o estar en situación de riesgo, estacionarse en lugares seguros y solicitar el apoyo de las unidades correspondientes para recibir auxilio y no obstruir el flujo vehicular.Para Auxilio Vial llamar al número 074.

En caso de requerir el servicio de asistencia mecánica básica, se puede marcar al 078 y ante cualquier emergencia solicitar apoyo al 9-1-1, con disponibilidad las 24 horas.