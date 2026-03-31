Es Miriam Aguilera nueva titular de la CEDH

El Congreso del Estado de Chihuahua finalmente definió el rumbo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Con una votación de 22 sufragios a favor y 11 nulos, Ada Miriam Aguilera Mercado fue designada como la nueva presidenta del organismo autónomo.

La elección no estuvo exenta de tensiones políticas. Minutos antes de la votación, la bancada de Morena lanzó una ofensiva para frenar el proceso, solicitando retirar el dictamen de la orden del día.

El argumento central de los legisladores morenistas fue la presunta inelegibilidad de Aguilera Mercado, a quien señalaron por mantener vínculos directos con el Partido Acción Nacional (PAN) y omitir dicha información en su currículum.

A pesar de los reclamos y la insistencia de la oposición por devolver el dictamen a la Junta de Coordinación Política, la mayoría parlamentaria rechazó la propuesta, permitiendo que la votación por cédula se llevara a cabo de manera inmediata.