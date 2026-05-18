¿Una marcha llena de marru…llerías?.

Arturo Limón

Marrullería de definir por el diccionario de la lengua española, como:

Acto aparentemente honrado, legal e inocente, pero tramposo y aprovechado de la situación: Ejemplifico, abrir una zanja en la naciente Avenida Venustiano Carranza justo al pasar la calle Niños Héroes cuando personal de la Juta de Aguas Municipal que abría la alcantarilla lo cual se dio al derredor de las 11:30 am del sábado 16 de mayo que escribo estas líneas, debo de comentar que le dije a mi copiloto al momento, “con que no vayan a poner una bomba contra la marcha” claro que lo mencione en tono jocoso, pero cual sería mi sorpresa al advertir que trajeron tiempo más tarde, una máquina de las llamadas “mano de Chango” para abrir en un 75 por ciento de la parte transitable justo por donde esa tarde pasaría la Marcha por la Paz y Seguridad y en apoyo a la Soberanía de México, así como lo describe, justo en sábado por la tarde operando un servicio y de menos alterando la circulación vehicular y lo peor peatonal de una marcha convocada y autorizado, previamente.

Es donde a mi parecer aplica el concepto que aquí definimos como marrullería porque quien se negaría a la realización de un “Acto aparentemente honrado, legal e inocente” como lo es arreglar si la hubiera habido una fuga o daño del sistema de aguas municipales, pero actuando en un modo como definir la marrullería de manera “pero, tramposo y aprovechado de la situación” bloqueando uan calle donde transitaran horas más tarde obligadamente por su recorrido convenido como marcha varios cientos o en este caso millas de ciudadanos, que tienen el derecho de hacerlo, de preferencia sin contratiempo.

Siguiendo el eslabón del agua, comentare que un reportero de una fuente de la Ciudad de México con familia en Ciudad Juárez reseño pormenorizadamente que el más alto directivo de la Junta Central de Aguas el ingeniero de apellido Mata, bloqueo junto con otras personas su autobús impidiendo de menos momentáneamente su transitar hacia esta capital, no me sorprende mucha gente de la región centro sur del Estado en Delicias, algunos de Camargo y entidades aledañas jugaron con el agua como ariete político y se hicieron a la sazón, diputados, presidentes municipales y más, en la llamada guerra del agua, misma que empodero al grupo de Acción Nacional que suele actuar como lo hemos visto en esta marcha con marrullerías, que ser vivieron en diversos puntos de Estado, caso concreto el camino a Cuauhtémoc bloqueando carreteras, también en Villa Ahumada y demás al sur donde decían que no querían injerencia extraña, que no viniera nadie de otros estados a decir cómo manejar los asuntos de Chihuahua, pero que aun bloqueaban como es el caso que reseño este reportero a los del norte, claro solo hasta Juárez porque a los de la CIA y colaboradores les ofrecían hasta piso, el 18 en su negocio llamado Torre Centinela, otra marrullería de 10,.000, millones de costo, que según se sabe tendrá.

Cierro y me centro en este el primer error garrafal que se dio al admitir a agentes de inteligencia extranjera para introducirse y operar en el país, sin la legitima aprobación de las autoridades federales, este fue el primer error que me hace llamara a esta colaboración y que aquí describiré con hecho, interferir el libre tránsito, frenar la libertad de expresión de personas que me comentaban transitaban desde Bocoyna y tuvieron que romper el cerco aledaño a la caseta de cobro de la ruta Cuauhtémoc. Chihuahua, oponiéndose a transitar por terracería, y ni que decir de los ofensivos carteles instalados en el edificio Héroes de la Revolución, violando la ley de edificios públicos cuando señala en fondo azul para dejar claro el sello de la casa “La seguridad de tu familia es primero, mientras otros se asocian con el crimen” asumiendo con ello el gobierno del estado como garantía de la seguridad en el mismo, cuando todos sabemos que lamentablemente Chihuahua instala la entidad en el primer lugar de homicidios a nivel nacional, nada que ver con su otro letrero sobre la marcha de la Soberanía, tampoco y ni que decir de la serie que a lo largo de la Avenida Universidad se podía ver no debatiendo sino denostando a los marchistas que transitarían la ruta esa tarde, verifique y la final de dicha marcha , no pudo uno solo, y por cierto ADMIRABLE EL QUE EN UNA MARCHA DE MILES DE PERSONAS VERDADEROS CIUDADADANOS QUE NO ROMPIERON UN VIDRIO, ES EL SELLO DE MORENA HAY QUE DECIRLOEN JUSTICIA, COMO LO DIRIA UN CLÁSICO.

COROLARIO

Solo un recuerdo me permitiré es que; la vida me ha permitido ver desde la negociación del embajador Jon Gavin embajador del presidente Ronald Reagan en los 80 cuando el PAN financió desde Estados Unidos, se hizo botín de ese partido el Republicano para operar sus intereses en México y derruir al PRI cuando no se daba aun la simbiosis entre ambos, en lo particular lo de la CIA, y su injerencia en nuestro país data de muy largo tiempo, es sabido que se dio con Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto todos presidentes y con mal empleado poder federales.

Pero a nivel estatal nadie como la aun gobernadora de Chihuahua y lo que denomino aquí hoy las marrullerías utilizadas para frenar a los adversario que asistirían a la marcha reseñada, su actuar supero o de menos rivalizó, con los viejos modelos del decadente PRI de Salinas en su momento.

Veo y creo que la decadencia del Acción Nacional en Chihuahua se aceleró, en su caída con su actuar en esta marcha y los errores que han cometido y siguen cometiendo, lo peor eso lo inadmisible las marru..llerias empleadas.

Sumemos a la marcha nuestras voces para decir; no al retroceso político, mantenemos abiertos los canales del dialogo y el debate político porque otro Verano Caliente este 27 con Trump y un embajador que es conocido atizo la balcanización de Yugoeslavia y la desestabilización de El Salvador para llegar a lo que es hoy con Bukele, no es algo que deseamos ni para Chihuahua y mucho menos para México, recuerden la Unidad Nacional es la lealtad superior por encima de la lealtades menor, debemos mantener a Chihuahua unido a México y no hacer que la caden del federalismo se rompa permitiendo que Chihuahua se al eslabona más débil, eso es lo que esta en juego y por eso, seguiremos marchando, SIN MARRULLERIAS.