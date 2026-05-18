Cuando la política nos llevo a la miseria.

Por: Francisco Flores Legarda

Si no gustan mis trazados los invito a que

lean el ultimo párrafo.

Cuando las malas decisiones políticas, la corrupción sistémica y las crisis económicas convergen, las consecuencias suelen reflejarse en retrocesos sociales, devaluaciones monetarias y aumento de la pobreza. Históricamente, el hartazgo ante este panorama ha sido el principal motor de revoluciones, cambios de régimen y la conformación de nuevos movimientos sociales. Esta crisis de miseria se ha dado de largo con los gobiernos del PRI, PAN, PRD Y MORENA, en lo que respecta al partido oficial señalan que todos los problemas son del pasado y que su MT es químicamente puro, lo cual no existe ni en la ciencia menos en la política.

A lo largo de la historia de México y América Latina, se destacan varios episodios en los que la gestión gubernamental impactó profundamente en la calidad de vida de la población:

Crisis de la deuda y modelos económicos: La década de 1980, conocida como la “década perdida” en América Latina, combinó un endeudamiento público masivo con devaluaciones drásticas y recortes al gasto social. Esto generó una caída abrupta en el poder adquisitivo y un aumento generalizado de la pobreza

Hiperinflación y colapsos cambiarios: Diversos países de la región han enfrentado periodos donde el exceso de gasto público, financiado mediante la emisión descontrolada de billetes, resultó en hiperinflación. Esto pulverizó el salario de los trabajadores y destruyó los ahorros de la clase media en cuestión de meses.

Clientelismo y dependencia: En muchos contextos, los programas de asistencia social han sido utilizados históricamente con fines electorales, entregando beneficios mínimos para asegurar votos en lugar de generar empleos y desarrollo estructural. Esta práctica perpetúa la pobreza como estrategia política.

La percepción de cómo la política ha llevado a la miseria es un tema central en los debates sobre la desigualdad. Para analizar las causas económicas y sociales detrás de estos fenómenos, puedes consultar los estudios sobre Desigualdad y Pobreza del Banco Mundial o revisar los análisis históricos en el Portal Académico del CCH de la UNAM sobre cómo las crisis afectan a las distintas clases

Dentro de la crisis social que estámos experimentando a nivel mundial se encuentra un tipo de crisis particular que era la crisis política que podríamos sintetizar como una crisis de liderazgo, una crisis que por su naturaleza afectaba el funcionamiento de todas las instituciones que son el fundamento de nuestra sociedad: familia, escuela, iglesia, sindicatos, partidos políticos y gobiernos, porque se presentaba como una crisis en la relación dirigente-dirigido.

La crisis se expresa en una creciente reducción de la influencia social de los dirigentes, en un aumento de desconfianza hacia sus figuras, en una notoria en la participación social, en una falta de credibilidad a los líderes formales porque presentaban una gran distancia entre el discurso y la acción. Los seguidores dejan de actuar como tales porque no se siente representados, al contrario, se sentían traicionados, en Mexico cualquir liderazdo ya nos estamos acostumbrando que no pasa nada – pero si pasa -.

En estas condiciones los dirigentes políticos enquistados en las estructuras del poder gubernamental traicionaron a sus pueblos al sepultar la filosofía del servidor público aceptando que la corrupción formara parte de la cultura organizacional de las dependencias gubernamentales, para gobernar utilizando el poder político al servicio del capital privado, permitiendo un mayor saqueo de los recursos naturales, un aumento en la explotación de la clase trabajadora y el crecimiento de la pobreza en grandes capas de la población.

Aunque, a decir verdad, este “yo” se piense para sí mismo: primero “yo”, después “yo” y por último “yo”, en otras palabras el tal pueblo no figura en el “yo” de los políticos, es nada más una invención sin cuerpo, pero necesaria de ser mencionada en los asquerosos discursos de cada seis años.

La CIA en Mèxico

La Guerra Fría y el control ideológico (1950 – 1980)

La historia de la CIA en México abarca décadas de operaciones de inteligencia, espionaje y cooperación bilateral. Desde sus inicios en la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha mantenido presencia en el país con enfoques que van desde la vigilancia ideológica hasta la colaboración en el combate al narcotráfico y el crimen transnacional.

Documentos desclasificados han revelado que agentes de la CIA operaron en México durante meses, pasando información y alentando al gobierno de Gustavo

Movimiento del 68: Díaz Ordaz sobre la supuesta existencia de una conspiración comunista internacional.

Operación Litempo: Fue una de las redes de espionaje más conocidas. La CIA reclutó a altos funcionarios mexicanos, incluidos presidentes y directores de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), para intercambiar información y monitorear a disidentes.

La era del narcotráfico (1980 – 2000)

A finales del siglo XX, el enfoque mutó hacia el combate a los cárteles de la droga y la corrupción institucional.

El caso Kiki Camarena (1985): El asesinato del agente de la DEA en México marcó un punto de inflexión. Demostró la infiltración del narcotráfico en las altas esferas del gobierno y obligó a la CIA a incrementar sus operaciones de contrainteligencia y monitoreo dentro del territorio mexicano.

Siglo XXI y el combate al crimen organizado

Operaciones encubiertas: La injerencia y colaboración de la CIA en el territorio continúa vigente. Un ejemplo de esto se hizo evidente cuando se reportó su participación en operativos de inteligencia contra laboratorios clandestinos en áreas montañosas, como ocurrió en el estado de Chihuahua

Siglo XXI y el combate al crimen organizado (2000 – Presente)

En el siglo actual, la presencia de agencias estadounidenses ha evolucionado hacia operaciones tácticas conjuntas, intercambio de tecnología y el monitoreo de riesgos geopolíticos y migratorios.

Operaciones encubiertas: La injerencia y colaboración de la CIA en el territorio continúa vigente. Un ejemplo de esto se hizo evidente cuando se reportó su participación en operativos de inteligencia contra laboratorios clandestinos en áreas montañosas, como ocurrió en el estado de Chihuahua

Retos actuales: La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta al constante escrutinio sobre el alcance de las operaciones clandestinas de la agencia estadounidense y el impacto de estas acciones conjuntas en la soberanía nacional.

Puedes encontrar más información histórica y análisis sobre el impacto de estas acciones consultando artículos especializados y reportajes disponibles en CNN en Español o en la hemeroteca de la Revista Proceso.

La presidenta de Mexico solicta pruebas al Departamento de Justicia para que pueda el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para Roca Moya sea extratidado.

Tan hay pruebas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros nueve implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una Corte de Nueva York. La medida, enviada a bancos mediante la CNBV, contempla el congelamiento de activos y la suspensión de operaciones financieras, mientras autoridades estadounidenses impulsan solicitudes de detención con fines de extradición contra varios de los acusados.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una notificación formal a las instituciones financieras del país para el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias pertenecientes al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como el senador Enrique Inzunza Cázares, general en retiro, Gerardo Medina Sánchez, quien se entrego a las autoridades estadunidense y otros 8 implicados qué son acusados por narcotráfico en una Corte de Nueva York. El gobierno de Estados Unidos exhibió las pruebas. ¿El gobierno de México ya esta actuado? (Hay van un poco de pruebas). Desde luego tienen la presunción de inocencia.

En el caso de Maru Campus gobernadora de Chihuahua, mal asesorada, por los encargados en la Procuración de Justicia, asesores jurídicos y políticos, además de algunos que solo ocupan un espacio, que solo les interesa estar enquistados en el “poder”, sin experiencia. Pudieron evitar el circo que tiene el Senador Javier Corral, prófugo de la Justicia. No entiendo por que Morena lo protege tanto.

La Realpolitik (del alemán «política real») es un enfoque pragmático y realista de gobernar y hacer diplomacia. Se basa en el ejercicio del poder y el beneficio de los intereses del Estado, dejando de lado los principios morales, la ética o las ideologías.

El término fue acuñado en el siglo XIX por el político alemán Otto von Bismarck. Aunque es una forma de actuar muy antigua —cuyas raíces se asocian a pensadores como – Nicolás Maquiavelo y Tucídides—, se consolidó como un método para que los países lograran sus objetivos mediante el equilibrio de fuerzas y la adaptación a las circunstancias reales. En caso de el Gobierno de Chihuahua, la gobernadora, ante los hechos la estan linchado juridicamente sino una falta de asesoria juridica se insiste.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es la dependencia encargada de brindar asesoría técnica y legal a la presidenta de la República. Sus funciones principales consisten en revisar, validar y elaborar iniciativas de reformas constitucionales, leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, además de representar al titular del Ejecutivo en los litigios y controversias en los que sea parte.” Ley Orgánica del Ejecutivo Federal” ¿Qué hace Luz María Alcalde en las mañanera del pueblo? Lo mas grotesco para desdecir a los mentirosos de los periodistas. Desconozco su capacidad como abogada, por lo pronto a lo suyo, la grilla barata con sus imágenes de power point. México es una preparatoria.

Hasta el momento quien brinca la tranca en Chihuahua es el morenista en su partido, lleva la rienda Cruz Pérez Cuellar.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

X profesor_F

Instagram profesorf