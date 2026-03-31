Regresan cargados de medallas

fuente: desdelasgradas

La delegación Chihuahua regresó con las manos llenas de triunfos del Torneo Nacional de Cachibol celebrado en Campeche, la semana pasada, en donde brillaron ante equipos de primer nivel en todo el país. En la rama Femenil, las chihuahuenses ganaron primero, segundo y tercer lugar, mientras en la Varonil, en la categoría de 60 años, se ganó el tercer puesto.

Además, en las categorías de 70 años, en la rama Femenil se ganó el subcampeonato, mientras que en la varonil no hubo competencia. “Todos nuestros jugadores dieron todo su esfuerzo, destacando en un torneo muy fuerte con equipos de muy alto nivel.

Los equipos que participaron fueron de primer nivel, de nivel de Selecciones”, indicó Dilma Barriga. Dilma Barriga, que acudió encargada de la Delegación Chihuahua, resaltó la participación del equipo de mujeres de más de 70 años, “en serio que fue una participación muy afortunada”.

Cabe señalar que los equipos de Chihuahua acudieron al Nacional gracias al respaldo de la Asociación de Cachibol de la capital del estado y el Comité de Cachibol con sus mesas directivas.