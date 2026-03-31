Apple, Google y Microsoft en la mira de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que a partir del 1 de abril lanzará ataques contra oficinas de empresas tecnológicas estadounidenses en Oriente Medio, a las que calificó como “compañías terroristas espías”.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el cuerpo militar de élite señaló que “las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos” y precisó que las acciones comenzarían a las 20:00 horas, tiempo local iraní.

Entre las compañías mencionadas se encuentran Microsoft, Apple, Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing, dentro de una lista de 18 empresas. La Guardia Revolucionaria exhortó a los empleados de estas firmas a abandonar sus lugares de trabajo “para preservar sus vidas”.



Ataques previos contra infraestructura

En paralelo, el Ejército de la República Islámica informó que llevó a cabo ataques con drones suicidas contra centros estratégicos de comunicación, telecomunicaciones e industria vinculados a Siemens, Telecom y AT&T. Según las autoridades iraníes, los objetivos se ubicaron en el aeropuerto Ben Gurión, en Israel, así como en la ciudad de Haifa.

Estas amenazas se producen a 32 días de iniciada la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que se mantiene con ataques diarios. Teherán ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región, además de ataques a infraestructura energética y el cierre del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.

La advertencia contra empresas tecnológicas eleva la tensión internacional al involucrar directamente a corporaciones privadas en medio del conflicto bélico.

Hasta el momento, las empresas mencionadas no han emitido posicionamientos públicos sobre las amenazas.