De 20 puñaladas le quitan la vida a mujer en Punta Oriente

Un brutal crimen es investigado por autoridades luego de que una mujer de 45 años fuera encontrada sin vida dentro de su casa, en el fraccionamiento Punta Oriente, durante la mañana de este martes.

El descubrimiento fue realizado por su propia hija, quien al ingresar al domicilio —ubicado en las calles Portal del Agua y Punta El Álamo— encontró el cuerpo en la sala y dio aviso a las autoridades.

Según los primeros reportes forenses, la víctima presentaba numerosas lesiones, entre ellas más de 20 heridas provocadas por arma blanca en el rostro y el tórax, además de golpes en distintas partes del cuerpo, lo que evidenciaría un ataque violento.

Tras conocerse el hecho, vecinos del sector indicaron que durante la noche anterior observaron a la expareja de la mujer rondando la vivienda en actitud sospechosa, por lo que no se descarta su posible relación con el crimen.

Elementos de la Unidad de Investigación de Feminicidios se encargaron de asegurar la escena, mientras peritos de Criminalística realizaron el levantamiento de indicios. Finalmente, el cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense a las instalaciones del C-4, donde se llevará a cabo la necropsia de ley.